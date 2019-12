Universitario de Deportes ya tiene cabeza para la siguiente temporada del fútbol peruano, uruguayo Gregorio Pérez comandará a los cremas en su camino a las estrella 27. Técnico ‘charrúa’ ya sabe lo que es ganar un título en Perú tras vencer a Alianza Lima y Sporting Cristal hace más de 17 años.

En enero del 2002 Peñarol de Uruguay, comandado por Gregorio Pérez, enfrentó a Alianza Lima y Sporting Cristal en la capital peruana por la Copa Gráfico. El primer duelo se jugó el 20 ante los 'blanquiazules’ y terminó a favor del ‘carbonero’ por 2-1. }

Gregorio Pérez y sus primeras palabras como DT de Universitario: “Tenemos que vivir para la ‘U’”

El segundo partido, realizado en 23 de enero, no tuvo ganador, fue un 2-2 que terminó beneficiando al equipo de Gregorio Pérez debido a su mejor diferencia. Jorge Soto y Luis Bonnet marcaron por los rimenses, mientras que Fabián Cannobio y Daniel Jiménez para la visita.

Tengo referencias del fútbol peruano. No es momento de hablar de Pablo Bengoechea porque está jugando sus finales. De momento no he pensado en llamarlo, al igual con Aguirregaray que es otro amigo”, comentó Pérez a Fútbol Como Cancha de RPP.

Más información en El Bocón.pe:

Claudio Pizarro sobre el Perú vs. Dinamarca en Rusia 2018: “Me hubiera gustado entrar y hacer un gol” [ENTREVISTA]

Paolo Guerrero a Boca Juniors: la postura de Internacional ante interés del ‘Xeneize’ por el peruano

Google Maps: ¿Dónde queda el estadio de Alianza Lima? Conoce cómo llegar al estadio de Matute | FOTOS