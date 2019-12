Gregorio Pérez ya vive sus primeras horas como técnico de Universitario. Pese a que todavía no llegó al Perú, el extécnico de Independiente de Santa Fe y Peñarol de Uruguay ya empezó a trabajar como nuevo estratega merengue. El DT charrúa se ha referido a lo que será su llegada a nuestro país, su relación con Pablo Bengoechea y todo lo que será su nueva experiencia en e fútbol peruano.

“No es poca cosa para mi ser el responsable técnico de una institución tan prestigiosa, con gran historia como es la 'U'. Ya se podrá imaginar lo feliz que estoy”, manifestó Gregorio Pérez a Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

¿Por qué adelantar la pretemporada con Universitario?

“El plantel que se ha quedado ha tenido el tiempo suficiente de descanso. Deseamos contar con el grupo definido antes de fin de año. desde que me confirmaron como DT ya empezamos a trabajar”, apuntó.

“Tenemos que vivir para la 'U' y no la U para nosotros. Esperemos estar a la altura de lo que es Universitario”, agregó el estratega uruguayo.

Sobre su relación con Pablo Bengoechea

“Tengo referencias del fútbol peruano. No es momento de hablar de Pablo Bengoechea porque está jugando sus finales. De momento no he pensado en llamarlo, al igual con Aguirregaray que es otro amigo”, comentó Pérez.

¿Qué refuerzos llegarán a la 'U'?

“Quiero llegar ahí, finiquitar todo y con tranquilidad profundizar. Hay futbolistas que terminan contrato, extranjeros, hay muchos detalles. Quiero estar en Lima y planificar lo que son los trabajos. Nosotros tenemos todo estos días para tener conocimiento de lo que es la 'U' e interiorizarlo cuando estemos ahí”, remarcó.

“Te imaginarás que a esta hora tengo 50 llamados de agentes ofreciéndome jugadores. Tenemos que ver bien eso”, acotó.

Sabe muy bien cómo es el hincha de Universitario

“Es un hincha que está esperando celebrar algo importante, muy pasional. Esperemos brindarle ese granito de arena que este lleno de felicidad para todos ellos”, sentenció.

