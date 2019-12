Hinchas uruguayos ya hablan del enfrentamiento entre ‘Goyo’ Pérez y Bengoechea: ”¿El alumno superará al maestro?”

Hinchas uruguayos ya hablan del enfrentamiento entre Gregorio ‘Goyo’ Pérez y Pablo Bengoechea cuando les toque medir estrategias en el clásico del fútbol peruano Alianza Lima vs Universitario. ‘¿El alumno superará al maestro?’ es lo que se preguntan en territorio ‘charrúa’.

Pablo Bengoechea y Gregorio Pérez se conocen a la perfección, ‘Bengo’ fue dirigido por ‘Goyo’ en Uruguay durante su época dorada en Peñarol, por eso ahora que serán rivales el morbo por saber quién será mejor ya carcome a los del Río de la Plata.

'No es poca cosa para mi ser el responsable técnico de una institución tan prestigiosa, con gran historia como es la 'U'. Ya se podrá imaginar lo feliz que estoy. El plantel que se ha quedado ha tenido el tiempo suficiente de descanso. Deseamos contar con el grupo definido antes de fin de año. desde que me confirmaron como DT ya empezamos a trabajar', manifestó Gregorio Pérez a Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Gregorio Pérez y sus primeras palabras como DT de Universitario: “Tenemos que vivir para la ‘U’”

‘Tengo referencias del fútbol peruano. No es momento de hablar de Pablo Bengoechea porque está jugando sus finales. De momento no he pensado en llamarlo, al igual con Aguirregaray que es otro amigo’, agregó el nuevo DT de Universitario de Deportes.

