Gary Correa debutó como profesional en Universitario de Deportes, allá por el lejano 2007. Ese mismo año su nombre saltó a la palestra cuando integró la selección peruana Sub-17 de Jota Jota Oré y que disputó el Mundial de ese año, junto a una camada de futbolistas que se hizo conocida como los “Jotitas”. Van a cumplirse 14 años de aquellas épocas y hoy el mediocampista, ya con 30 años, vive un momento decisivo en su carrera, pues busca ganarse un lugar en Universitario. Eso dependerá, finalmente, del técnico Ángel Comizzo.

Gary Correa fue anunciado como jugador de Universitario en diciembre de 2018, luego de un buen año en San Martín. Sin embargo, en la temporada 2019 no llegó a consolidarse. Apenas 2 goles en 18 partidos. Así, para la temporada 2020 fue prestado a Atlético Grau, donde hizo 2 goles en 20 partidos. Finalizó el préstamo y este 2021 ha vuelto a Universitario de Deportes.

Gary Correa ganó la Supercopa peruana en 2020.

El difícil presente

Si embargo, Gary Correa debe convencer a Ángel Comizzo, quien no lo tendría muy en cuenta. En su posición tiene varias opciones y Gary Correa no está entre las prioridades. Eso sí, el actual problema en Universitario es tener un plantel corto, pues no cuenta con muchas opciones en banca. Quizá esa sea una posibilidad para que el mediocampista logre quedarse.

La Liga 1 arrancará el 12 de marzo próximo, por lo que a menos de dos semanas, es poco probable ya que el mediocampista sea prestado. Ahora, que logre convencer al técnico y sume minutos en la “U” ya es otro cuento. Quizá, también juegue a favor que el cuadro crema jugará la Copa Libertadores, lo que obligará a Comizzo a dosificar esfuerzos y recurrir a la rotación. Lo que sí es probable es que a fin de temporada tenga que decirle adiós al equipo si es que este 2021 no destaca.

