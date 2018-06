Universitario de Deportes: Las reflexiones de Javier Chirinos como DT

Tras la salida de Pedro Troglio, el comité de fútbol de Universitario de Deportes designó a Javier Chirinos como estratega crema para el Torneo Apertura cosechando cinco empates y una derrota. El técnico se da un tiempo y analizá con El Bocón su nueva etapa en el primer equipo.

Escribe: Martín Chilo Espinoza



¿Cuál es el análisis tras seis fechas disputadas en el Torneo Apertura?

En cuanto a resultados, necesitamos sumar de a tres puntos, pero no hemos alcanzado eso. Eso es una decepción, pero considerando el momento de Universitario que está impedido de contratar jugadores, tengo que asimilar ello y afrontar el campeonato de la mejor manera.

¿Que ha provocado esta racha negativa?

Desearía dar una respuesta que pueda satisfacer a todos, yo creo que Universitario tuvo muchas ocasiones de ganar sus compromisos, en dos juegos pudimos hacerlo de forma cómoda, pero no se pudo. Asimismo, no tener a los jugadores disponibles afectó. En la primera fecha, tres elementos estaban suspendidos, después ingresaron chicos para reemplazar a futbolistas suspendidos o lesionados. No encontramos el centro delantero para tener la cuota goleadora que requerimos; jugamos con cinco futbolistas diferentes, pero no hemos tenido la respuesta necesaria. Todo eso es comprensible, porque son juveniles y hay que llevarlos de a poco.

De los seis compromisos disputados ¿en cuales Universitario mereció tener más suerte?

El partido con Academia Cantolao estuvimos siempre adelante en el marcador, pero faltando siete minutos para finalizar el duelo nos empatan por un error en salida. Ante San Martín gozamos de la posesión del balón con 60%, pero no se tradujo en el resultado.

¿Le hubiese gustado asumir el primer equipo en otra situación?

Uno desea muchas cosas, pero las circunstancias no se dan, el comité de fútbol creyó conveniente mi inclusión en el primer equipo -también estoy al mando de la reserva- y bueno las cosas están dadas. En otro escenario, las cosas hubiesen sido más fáciles.

¿En los últimos días la administración de la 'U' se comunicó con usted?

Es lógico que los resultados no me han acompañado y en el fútbol eso manda, aún no hay una comunicación oficial.

¿Existe opción que la 'U' pueda fichar en el segundo semestre?

Hay mucha expectativa en ese aspecto, se abrieron nuevas puertas para que levante la sanción al club y Universitario pueda contratar. Sería muy lamentable que esto no suceda.

A su criterio ¿qué puestos necesita reforzarse Universitario?

Sabemos muy bien que adolecemos de fuerza ofensiva. Hay que contratar centros delanteros y extremos con gol.

La próxima semana volverán a los trabajos en Campo Mar, ¿que tipo de labor hará Juan Manuel Vargas?

Para todos es el mismo trabajo. Juan Manuel Vargas es una persona que tiene un régimen alimenticio diferente al plantel, además, está en un proceso especial.

Ese proceso ¿tiene aval de la institución?

El club están al tanto del trabajo con el especialista personal

Usted dirigió a Edison Flores y Andy Polo en la recordada Copa Libertadores Sub 20 que ganó Universitario en el 2011. ¿Que aspectos mostraban ambos elementos en aquel momento?

Tanto Edison Flores como Andy Polo comenzaron a destacar en las divisiones juveniles tanto por su habilidad y velocidad. Aún mantienen esa cualidad más allá de la cultura táctica y disposición en el campo de juego que han adquirido en estos últimos años.

¿Considera en que la clasificación de Perú a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 es posible?

Estoy convencido que haremos un gran Mundial. Perú está en condiciones de pelear los partidos a sus tres rivales en la fase de grupos (Dinamarca, Francia y Australia)

