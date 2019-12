Universitario | Jonathan Dos Santos: “Ser dirigido por Gregorio Pérez sería algo lindo, ojalá se concrete mi llegada a la ‘U’”

Universitario de Deportes sigue trabajando la llegada de refuerzos extranjeros para la siguiente temporada, el equipo comandado por el uruguayo Gregorio Pérez está muy cerca de concretar la llegada de Jonathan Dos Santos, mexcicano que pertenece a Cerro Largo de Uruguay, pero que tiene ganas de colocarse la crema en el pecho.

‘Ser dirigido por Gregorio Pérez sería algo lindo, por su trayectoria. Ojalá se concrete mi llegada a Universitario de Deportes para disfrutar de ese gran club. Es un gran reto’, informaron en ESPN sobre el posible aterrizaje de Dos Santos al equipo merengue.

Dos Santos no es el único nombre que suena con fuerza para llegar a Universitario en la siguiente temporada, el chileno Christian Bravo y el peruano Alexander Succar también se encuentran en negociaciones con los cremas para reforzar su delantera en el 2020.

‘La posibilidad de llegar a Universitario se dio después de que el anterior comando técnico no renovó. En una conversación de varias horas con Jean Ferrari, no se concretó, pero el día después me confirmó de que era el responsable del club’, declaró Gregorio Pérez sobre su arreglo con Universitario de Deportes.

