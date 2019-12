El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, habló en conferencia de prensa sobre lo ocurrido en la primera final de la Liga 1 Movistar, donde su equipo cayó 4-1 ante Deportivo Binacional en Juliaca.

Pablo Bengoechea fue muy crítico con la presencia del VAR en la final frente a Deportivo Binacional. “Nosotros recibimos información de muy buena fuente que el VAR fue puesto adrede”, dijo.

Bengoechea no se calló nada

“Hubo equipos que están en contra de la FPF y coincidentemente esos clubes han salido a hacer público su malestar. Si SM no lo hacía, se iba a 2da, Melgar lo hizo, SC con Vivas también y nosotros lo hicimos porque se nos iba el Clausura”, continuó el técnico de Alianza Lima.

“¿Por qué no hubo VAR en la semifinal SC vs AL? Ahí no importaba quién ganaba, porque son dos clubes en contra de la FPF. En la final ya no pasa eso, solo nosotros somos opositores”, añadió.

Bengoechea sobre el VAR