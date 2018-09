Universitario de Deportes: Hinchas preparan plantón en Indecopi

Porque no todos los hinchas están pendientes de los fichajes. Este miércoles 5 de septiembre aficionados de Universitario de Deportes (calle de la Prosa - San Borja) harán un plantón en la sede de Indecopi a las 5:00 p.m. para exigir a las autoridades mayor trabajo a fin de revisar la deuda concursal con Gremco y Sunat (los dos acreedores mayoritarios que tiene la institución).

Los organizadores exhortaron a los asistentes a llevar solo polos alusivos al club más no pancartas o lemas ofensivos. Asimismo, se comprometieron a mantener el ornato público y esperan que su clamor sea escuchado para que Universitario de Deportes salga de la crítica situación financiera y evite su liquidación.

Desde la llegada de Carlos Moreno como administrador, la 'U' ha tenido serios problemas financieros dado que no ha generado nuevo ingresos a la institución. Durante esta temporada, el equipo no ha tenido un patrocinador principal en la camiseta y solo ha generado sanciones como la de no contratar jugadores por incumplir con el Sistema de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol.

Según informa la Sunat, el club merengue ha cobrado por adelantado los ingresos por derecho de transmisión de juegos por los próximos 14 meses y cerró el año con un déficit presupuestal de S/ 10 millones.

