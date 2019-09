Universitario de Deportes: Exjugador merengue denunciado por agresión física por su pareja

Una raya más al tigre. El jugador de UTC, Kevin Ruiz, fue denunciado por su pareja Patricia Reyes de agresión física y verbal. Ruiz, quien jugará también por Universitario de Deportes, acudió a la comisaría de San José a declarar. A pesar de las evidentes marcas que Reyes mostró en algunos lugares de su cuerpo, el futbolista profesional fue liberado.

Patricio Reyes relató cómo fue que Kevin Ruiz la agredió, hecho que ocurrió luego del empate 1-1 frente a Alianza Lima. "Yo estaba durmiendo. Él (Kevin Ruiz) llega, le abro al puerta y de frente entra a patearme. Estaba ebrio, se le cruzaron los cables. Su intención fue matarme, vino, me golpeó y ahorcó, también me pateó y jaloneó", relató la agredida, quien detalló que el ex Universitario de Deportes llegaba de una reunión social.

Kevin Ruiz con la camiseta de Melgar

No obstante, esta no sería la primera vez que Kevin Ruiz es denunciado por agresión. En el 2018, Ruiz Rosales estuvo involucrado en una denuncia realizada por Emmanuel Ayerve durante su estadía en Melgar, quien acusó a varios integrantes del dominó de haberlo agredido en plena avenida Dolores ubicada en la región de Arequipa.

Lee además: