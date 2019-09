Universitario vs. Alianza Lima | Felucho Rodríguez calienta el clásico con declaración sobre posible anotación

El próximo clásico del fútbol peruano será un partido decisivo en las aspiraciones tanto de Universitario de Deportes como de Alianza Lima. El choque que se disputará el 29 de setiembre en el Estadio Monumental ya empieza a generar reacciones de los propios protagonistas. Felipe Rodríguez, uno de los jugadores que hará su debut en clásicos señaló la importancia de anotar en este trascendental duelo.

"Veo esa posibilidad de la mejor forma, anota sin hinchas del equipo me ha pasado pero no aquí en Perú. Será raro, lo gritare solo o con mis compañeros", dijo el futbolista a Movistar Deportes.

El uruguayo de 29 años también se refirió a lo importante que se ha vuelto Alianza Lima en su vida: "Es un equipo donde me he sentido más cómodo en mi carrera. Llegar a un equipo grande como Alianza, me hace bien. Consolidarme en el plantel me hace sentir importante".

Felipe Rodriguez lleva anotados seis goles en la Liga 1 Movistar y es uno de los máximos goleadores del equipo de Pablo Bengoechea este 2019.