El ‘Zorrito’ Piero Alva nos cambia la locación de la entrevista (iba a ser en el malecón que está cerca a su casa en Barranco) a un parque cerca al colegio de su último hijo. Cuando nos vemos se excusa con un “es que no tengo agenda”. Y, en verdad, para nosotros no hay ningún problema. Nos sentamos en una banca, buscando sombra y -suelto de huesos- comenzamos la nota a solas con EL BOCÓN. En ella recuerda su golazo en el 2009 en la final contra Alianza Lima, palpita el duelo con el ‘compadre’ de este domingo y admite que le hubiera gustado retirarse en Universitario.

¿Cómo vives ahora los clásicos ya como ex jugador?

Vivo los clásicos como un hincha más. Por ahí con el recuerdo de la previa, porque (como jugador) en el momento se pasa rápido. Es tanta la ansiedad de la semana que no la disfrutaste tanto, que quieres volver atrás. Siempre recuerdo eso. Al final, ya de mayor, aprendí a disfrutarlo más.

¿TV o estadio?

Esta vez voy al estadio. Partidos así siempre los sigo, después a veces con el resto de partidos soy un poco más dejado.

Y como jugador ¿por qué andabas muy ansioso?

No ansioso de nervioso, sino de querer empezar el juego. Algunas veces no entrenaba tan bien porque estabas pensando solo en el juego y no te concentras en el día a día. En la tercera etapa que ya regreso a la ‘U’ es donde empiezo a disfrutar. Me acuerdo porque las semanas previas me gustaban.

El 2009 fue un buen año para la ‘u’, porque se ganaron todos los clásicos...

Se ganaron todos. Bien ganados contra un buen equipo de Alianza, que tenía un buen técnico. Ese año fue bastante particular porque Alianza tenía muy buen equipo, entonces ganarle al clásico rival y con buen equipo es doble satisfacción. Se disfruta más

¿Que tenía ese equipo exitoso del 2009?

Fue una combinación de situaciones. Se juntó un comando técnico bastante bueno que sabía lo que quería, que trabajaba bien y que tuvo una compenetración con los jugadores importante y que le da mucha confianza a los jugadores. Hubo una química bastante linda.

¿Sientes que el clásico de la primera final en Matute en 2009 fue el que más te marcó?

Definitivamente jugar una final y anotar un gol en cancha visitante es lindo, contra el clásico rival. No se que otra situación es más linda que esa. Me parece que de hecho me marcó y es la realidad porque así me lo hacen recordar los hinchas, para los que fueron sobre todo a la cancha. Creo que ya conozco a todos los que fueron ese día a la cancha, porque todos los que me saludan me dicen “Piero te agradezco por ese gol, yo estuve en la cancha”. Te hacen sentir parte de eso. Eso es lo lindo, que te sientas parte de.

Y eso que han pasado ya once años de ese gol...

Si, no pensé que iba a trascender tanto. Porque yo en mi época de jugador siempre fui de poca prensa. Me acuerdo que en enero, febrero (del 2010) querían seguir preguntándome por ese gol y yo “ya, chau, corte”. Era gracioso porque yo veía a algunos jugadores que militaban en otros equipos que seguían viviendo de los otros goles anteriores y yo decía: “qué locura cómo se mantiene vigentes por esos goles”. Yo pretendía que no me suceda eso.

Te acuerdas en cómo decides hacer esa pirueta en el aire?

Ya lo había hecho en algunos entrenamientos. Ya había hecho el chicotearla, meterle el latigazo. En ese momento piensas en el gol y los disfrutas, pero no te das cuenta en sí el grado de técnica o importancia en el movimiento. Después lo veo y digo ‘caramba que buen movimiento’, porque me despegó del piso, chicoteo estando en el aire, caigo bien y no me rompo el hombro. Siento que era para mí.

Pero recuerdo que ese 2009 no arrancó bien para ti...

Es que yo tuve a principio de año fue complicado porque yo llego y me lesiono, una de las mas complicadas como la pubalgia. Después de verme en Argentina, regresé a Lima a entrenar, no me dolía nada, y a las dos semanas es el clásico que entro y anotó el gol de cabeza y volteamos el partido 2-1. Además era mi vuelta luego de haber tenido un problema grande con Nunes. Había habido una división en la hinchada.

¿Debes sentirte privilegiado por haber logrado dos títulos jugando contra Alianza, el 99 y 2009?

Si, de hecho. Es para disfrutar. Al fútbol no le podía haber pedido más. Creo que si no llegué a más fueron por decisiones mías. Pero cada decisión que tome la disfruté.

¿Te faltó hacer algo con la ‘u’?

Me hubiera encantado estar un par de años más en la ‘U’, o volver y retirarme ahí. Porque yo siento que me retiré entero, pero ya no tenía muchas ganas de jugar. Seguramente si yo volvía a la ‘U’ ya era el plus que yo necesitaba para poder terminar mi carrera bien, digamos, como me hubiera gustado porque por más que yo no estuve en la ‘U’ yo siempre me sentí parte. La ‘U’ para mí es mi lugar.

¿Tienes esa idea de que a pesar de haber sido verdugo ante Alianza varias a veces, el hincha te respeta?

Ahora un poco más. Se me acercan algunos e inclusive se toman fotos. Me dicen ‘yo soy de Alianza pero te respeto’. Es agradable, pero calculo que después en el grupo de amigos me deben de destrozar. Que se te acerque alguien del rival y te diga algo simpático es agradable. Pero más son palos.

¿Cómo analizas a esta ‘U’ de cara al duelo del domingo?

Yo siento que la ‘U’ está algo mejor armado definitivamente. Ha incorporado menos gente al plantel, entonces los que llegaron puedan haber encontrado una química más rápido con los compañeros que ya estaban. Alianza ha incorporado demasiada gente, entonces es más difícil. Creo que tiene buen plantel, no es para dormirse, para tomar ventaja. Obviamente aunque sea el clásico rival, por cuestión de orgullo y nacionalismo, quisiera que saque un buen resultado en la Copa, pero obviamente quiero que pierda y si se puede con goleada el domingo.

Como delanteros que fuiste, ¿Qué te parece Jonathan Dos Santos?

Me parece un jugador interesante, un jugador que dentro del área sabe lo que tiene que hacer, sobre todo si le tiran centros. Con la pelota en los pies (mueve la cabeza) no sé si todavía no se adapta del todo o le está costando un poco, pero es un '9' clásico. Entonces a estos '9' clásicos hay que tirarle la pelota dentro del área.