Universitario de Deportes vs. Cerro Largo | Un tiro libre que parecía finalizar en una jugada fácil para despejar, terminó en el primer gol del equipo uruguayo. Tomás Fernández cobró la falta y entre los defensores cremas y atacantes de Cerro no pudieron tocar el balón, lo que confundió a José Carvallo que no pudo hacer nada para evitar el primer gol de la noche.

El tanto fue a los 3 minutos del primer tiempo, en ese transcurso del partido se sintió los seis cambios que realizó Gregorio Pérez. La cantidad de sustituciones tiene un motivo: cuidar a los jugadores para el debut en la Copa Libertadores ante Carabobo este martes 21 de enero.

Los jugadores más destacados de Universitario en el primer tiempo fueron: Luis Urriti, Jonathan Dos Santos y Donald Millán que dejó buena impresión con sus asistencias y dominio del balón para mover el mediocampo.