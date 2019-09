Sporting Cristal | Expresidente tras venta: "En el 2019 se han tomado malas decisiones, espero que no sea una más"

El ex mandamás de Sporting Cristal, mostró su fastidio por la forma en como se determinó finalmente la venta del club celeste. Federico Cúneo, quien era uno de los postores y fuerte candidato para adjundicarse el club rimense, mostró su sorpresa ante la decisión final por parte de la cervecera Backus:

"Realmente me tomó por sorpresa esta decisión tomada porque se trabajó mucho en una propuesta financiera razonable, con un plan comercial de avanzada, en donde queríamos darle una transformación total al club, sobre con el tema del estadio y continuar con la filosofía de Backus en la que yo he vivido a lo largo de 30 años. Sentí que teníamos una propuesta ganadora pero me encontré con esta otra realidad. ¿Cómo me enteré? Yo me encontraba de viaje en Europa y una ejecutiva de Backus me escribió al whatsapp contándome que habían optado por la otra alternativa", señaló Cúneo.

Cúneo, arremetió contra los nuevos dueños de Sporting Cristal y dudó de su capacidad para llevar las riendas del club celeste: "Acá hay un tema gravitante porque se está pasando de ser subsidiaria de una de las empresas más grandes del Perú y ahora del mundo a una compañía que realmente yo desconozco. Sinceramente, no conozco a estos señores, sé que están en el negocio de canchas de fútbol y alguno de ellos son agente de futbolistas. Sin duda este cambio conlleva a sus riesgos, algo que nosotros nos habíamos preocupado, porque nuestra propuesta tenía un suficiente respaldo económico para lo que requiere este tipo de competencias"