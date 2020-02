Luis Urruti es una de las gratas revelaciones de Universitario de Deportes en su versión 2020. El atacante uruguayo, quien no llegó con un gran cartel a Perú, sin embargo, con el pasar de los partidos ha sabido ganarse un lugar en el once de Gregorio Pérez.

En una entrevista brindada a TV Perú Deportes, el atacante uruguayo contó un suceso que marcó su vida por completo y que incluso lo hizo dejar el fútbol por un tiempo.

“Dejé el fútbol un año por la muerte de mi padre que me afectó mucho. Me fui a mi pueblo en Uruguay y trabajé. Después con ayuda de mi familia decidí volver. Mi mayor motivación es mi hijo por eso siempre que anoto celebro chupándome el dedo“, señaló Urruti.

El ex jugador de River Plate también confesó la inexplicable experiencia que vive partido a partido bajo el aliento de la hinchada merengue.

“Una cosa es que te lo digan y otra vivirla. Me comentaron sobre la ‘U’ pero ya lo comprobé. La gente empuja los noventa, donde vamos somos locales. Escucho los cánticos durante el juego y se me eriza la piel. Es imposible no dejarlo todo así”, añadió.

MÁS NOTICIAS

Liga 1 EN VIVO: mira la programación completa de la fecha 4 del Torneo Apertura | FOTO

¡Hay punteros! Así terminó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la fecha 3 en la Liga 1

Universitario | Luis Urruti reveló los consejos que le dio el ‘Chapu’ Fernández antes de su llegada a la ‘U’

Universitario | Jean Ferrari habla sobre la continuidad de Gregorio Pérez y descarta trabajar con la nueva administración