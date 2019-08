Julio César Uribe suelta una lisura en vivo tras comentario sobre Enmanuel Páucar y desata risas del panel | VIDEO

Durante el programa de Fox Sports Radio Perú, Julio César Uribe cometió un 'blooper' tras soltar una lisura en vivo, hecho que desató las risas de todo el panel e incluso de parte de la producción que se encontraba detrás de cámaras.

¿Cómo surgió? En el programa estaban comentando sobre algunas novedades en Universitario de Deportes, como la titularidad de Henry Vaca sobre Paulo de la Cruz y la suplencia de Enmanuel Páucar.

"Páucar no es del gusto de Comizzo, le gusta más guarderas en esa posición, Páucar corre más de lo que juega", afirmó Mauricio Loret de Mola, a lo que Alan Diez añadió: "A mí me parece Páucar mejor jugador".

Pero Alan Diez detuvo todos los comentarios tras los gestos de Julio César Uribe, quien no compartía lo dicho durante el panel y fue allí donde ocurrió el hecho curioso: "P... madre", expresó Julio César Uribe en plena transmisión en vivo, lo que desató las risas del panel.

Además, expresó su opinión respecto a la situación del volante crema: "No quiero herir susceptibilidades. Desconocer lo que Páucar ha hecho... al final, a un jugador que el año pasado fue regular en recuperación y distribución, ¿es borrado porque no me gusta?", agregó el 'Diamante' respecto al tema del volante.

También te puede interesar

Selección peruana | Néstor Bonillo adelanta a Ricardo Gareca y viaja a USA previo a la fecha FIFA

Fecha FIFA: horarios y guía de canales para ver los amistosos de selecciones en Sudamérica y Europa | FOTOS y VIDEOS

Kevin Quevedo y Christofer Gonzales dejarían Alianza Lima y Sporting Cristal antes de la fecha FIFA