Fecha FIFA: horarios, canales y apps para ver los amistosos de selecciones en Sudamérica y Europa | FOTOS y VIDEOS

Las mejores selecciones de Europa y Sudamérica inician un nuevo ciclo con miras a sus objetivos. En Europa se pondrá en marcha la clasificación a la Eurocopa 2020, mientras que en Sudamérica se disputarán amistosos FIFA para preparar las eliminatorias a Qatar 2022. La selección peruana, esta vez sin Paolo Guerrero, disputará dos amistosos: el 5 y el 10 de setiembre ante Ecuador y Brasil, que contará con Neymar.

El primer desafío del equipo que dirige Ricardo Gareca será enfrentar a Ecuador, que llega con un equipo muy joven ya que esa es la apuesta del técnico Hernán Dario Gómez. La selección peruana con varias sorpresas, entre ellas las convocatorias de Kevin Quevedo y Gabriel Costa, y la ausencia de Paolo Guerrero, espera poder seguir creciendo tras el subcampeonato logrado en la Copa América. El duelo ante la selección de Ecuador se llevará a cabo en el Red Bull Arena de New Yersey y allí no podrá actuar Yoshimar Yotún por suspensión.

En el Complejo Deportivo FPF y bajo el mando del profesor Ricardo Gareca y su comando técnico, nuestra @SeleccionPeru continuó su preparación con miras a los encuentros amistosos a disputarse en setiembre en Estados Unidos. #ArribaPeru pic.twitter.com/ZfxkfskwkZ — Selección Peruana (@SeleccionPeru) August 27, 2019

Luego la selección peruana disputará su verdadera prueba ante la selección de Brasil. El 'Scratch' dispondrá de Neymar y el duelo de jugará también en tierras norteamericanas: Los Ángeles, California. Este partido servirá al combinado de Ricardo Gareca para probar un equipo ya sin Paolo Guerrero y Jefferson Farfán y para evaluar el nivel actual de la representación nacional. Recordemos que ambos equipos fueron los finalistas de la última Copa América.

Brasil vs. Perú | Fase de grupos Copa América 2019

Pero el calendario de amistosos FIFA estará cargado también por los duelos que sostendrán las demás selección de Sudamérica, mientras que en Europa se jugará la clasificación a la Eurocopa. Lionel Messi, con la selección de Argentina, disputará amistosos contra la selección de Chile, el 5 de setiembre en Los Ángeles, y luego contra la selección de México, el 10 en Texas, Estados Unidos.

Gareca prepara un nuevo ciclo con amistosos FIFA

Además, Japón se verá las caras contra la selección de Paraguay, en busca de un cambio generacional que le permita volver a ser competitivo a nivel regional y tentar una clasificación al mundial Qatar 2022. Y en el duelo más atractivo de la primera fechas de amistosos FIFA, Brasil se verá las caras con Colombia en Estados Unidos.

La segunda fecha, el 10 de setiembre, los partidos más atractivos además del Brasil vs. Perú, son el Uruguay - Estados Unidos y el Colombia Venezuela. El miércoles 11 de setiembre se enfrentarán Honduras Chile. El partido se llevará a cabo en tierras hondureñas y la selección mapochina.

Fecha, hora y canales de los partidos

JUEVES 5 DE SETIEMBRE

Japón vs Paraguay

Corea del Sur vs Georgia (8:30) ESPN3, ESPN App

Alemania Sub-20 vs República Checa (9:30) Sub-20DFB-TV

Alemania Sub-21 vs Grecia Sub-21 (11:15) Ran Live, Movistar+, ProSieben Maxx

Arabia Saudita vs Malí (12:00)

Montenegro vs Hungría (13:45) DAZN, ESPN3, ESPN App

Irlanda del Norte vs Luxemburgo (13:45) DAZN, Sky Go UK, NOW TV, SKY GO Extra

Honduras vs Puerto Rico (20:00)

Perú vs Ecuador (20:00 hora peruana)

Chile vs Argentina (21:00) Fox Sports 4, Fox Sports Go

VIERNES 6 DE SETIEMBRE

Por anunciarseTúnez vs Mauritania

Colombia vs Brasil (19:30) Sport TV1, DAZN Spain

EE. UU. vs México (19:30) Sport TV2, Fox Sports 1, fuboTV

Costa Rica vs Uruguay (21:00)

MARTES 10 DE SETIEMBRE

Argentina vs México

Jordania vs Paraguay (10:00)

Ucrania vs Nigeria (13:00) DAZN, ESPN3, ESPN App

República de Irlanda vs Bulgaria (13:45) DAZN, Sky Go UK, NOW TV, SKY GO Extra

Ecuador vs Bolivia (19:00)

EE. UU. vs Uruguay (19:00) Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA

Colombia vs Venezuela (20:00)

Honduras vs Chile (20::30)

Perú vs Brasil (22:00 HORA PERUANA)