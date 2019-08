Kevin Quevedo y Christofer Gonzales dejarían Alianza Lima y Sporting Cristal antes de la fecha FIFA

Nuevos aires. Christofer Gonzales y Kevin Quevedo llegarían al duelo contra Ecuador con nuevos equipos. Ambos jugadores pretenden cerrar un acuerdo con clubes del exterior antes de que finalice el mercado europeo, el 2 de setiembre.

El volante, quien destaca en Sporting Cristal, concretaría su segunda experiencia en el extranjero; pero esta vez en Europa, pues el Anderlecht de Bélgica está dispuesto a pagar su cláusula de salida (tiene un valor de 2 millones de dólares) y hacerse con sus servicios. Los directivos celestes vienen analizando la oferta y de concretarse pedirían que el jugador recién abandone el club a fin de año.

Por el lado de Kevin Quevedo, el panorama no es muy claro aún: tiene ofertas de hasta tres ligas europeas. El padre del veloz extremo, quien ha cortado comunicación con los directivos de Alianza Lima, habría viajado a Europa junto a un representante y una persona que hará de intermediaria para analizar las ofertas que hay por él (un equipo de la segunda de Italia, Werder Bremen de Alemania, que se interesó en él en 2018, y el Celta de Vigo de España, que envió un scout para que lo observe). Quevedo, quien está tasado en 1 millón de dólares, abandonaría La Victoria como jugador libre en diciembre.

Te conozco bien

Pero antes de partir al extranjero, ‘Canchita’ y Quevedo tendrán que demostrar su valía en la selección peruana y hacer las cosas que realizan en los entrenamientos.

“Kevin es un gran jugador y está claro que lo principal es tenerlo en el equipo, tenemos que aprovecharlo y esperemos que le vaya muy bien. Lo conozco desde hace unos años (cuando Quevedo pertenecía a la reserva de Universitario y él al primer equipo). No jugamos mucho juntos, pero hay química cuando estamos en el campo, nos entendemos bien”, señaló Gonzales.

Si bien es cierto que Raúl Ruidíaz tiene la primera opción para reemplazar a Paolo Guerrero, ‘Canchita’ no le huye al reto de ser falso ‘9’. “En Cristal me pusieron de ‘9’ y me fue bien. Yo juego donde el técnico me necesite. Estoy capacitado para jugar en el centro o de delantero”, sentenció.