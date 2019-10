Jugador de Pirata FC revela el drama que vive en Perú: "Tuve que mandar a pedir dinero de Uruguay"

La pasa mal. Nicolás Raguso, exjugador de Peñarol y que actualmente pertenece a Pirata FC, es uno de los que sufre con las deudas del cuadro de Lambayeque. El lateral de 27 años reveló el drama que vive en el Perú debido a esta complicada situación.

"He tenido problemas con el presidente por el tema de alojamiento porque le he dicho que me tiene que terminar de abonar para pagarlo y mandar un dinero a mi familia. Tuve que mandar a pedir dinero a mi país. Es difícil mantenerse acá", indicó Nicolás Raguso para Depor.

Además, contó sobre algunos puntos en el contrato: "Cuando fui a firmar contrato, no era lo que habíamos acordado. Tuve que agarrar el equipo de todas maneras porque ya se había cerrado el libro de pases en Uruguay", expresó el lateral de Pirata FC.

Recordemos que Luis Tejada, uno de los referentes del plantel, reveló que a algunos jugadores les deben entre 2, 3 y 4 meses de sueldo y por ahora es toda una incógnita si se presentarán o no para el duelo ante Alianza Lima, que está programado para el sábado a las 20:00 horas.

También te puede interesar

Cueva recibe fuerte crítica de la prensa en Brasil: "Es la segunda peor contratación en la historia de Santos" | VIDEO

Alianza Lima | Conoce al juvenil blanquiazul que pasa pruebas en equipo de la Superliga Argentina | VIDEO

Liga 1 vía Gol Perú EN VIVO | Conoce la programación de la fecha 10 del Torneo Clausura 2019