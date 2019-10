Alianza Lima | Conoce al juvenil blanquiazul que pasa pruebas en equipo de la Superliga Argentina | VIDEO

Juan Pablo Carranza, exdelantero de la categoría 2001 de Alianza Lima, pasa pruebas en el club argentino Talleres de Córdova, donde hasta hace algunos meses estuvo el también exblanquiazul Miguel Araujo.

"La posibilidad de venir a Talleres salió gracias a la empresa que me representa. Estoy tratando de aprovecharlo al máximo. Vine y hay muchos de diferentes países que están a prueba. Esta experiencia me ayuda a madurar, a saber que todo es trabajo y disciplina. Aun no tengo ninguna conversación con algún directivo. Mi objetivo es aprender de todo aquí", indicó.

También tuvo palabras para Alianza Lima, club donde se formó y destacó, anotando muchos goles: "Me dolió mucho dejar el equipo porque es el club del cual soy hinchas. Estoy muy agradecido en Alianza Lima".

