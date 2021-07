Germán Alemanno es recordado por su paso en Universitario de Deportes y la Universidad San Martín, era delantero y tuvo su buena racha. Actualmente ya está retirado y se dedica a ser agente de futbolistas. Es de Rosario, hincha de Rosario Central y no ha dejado de celebrar el título de Argentina en la reciente Copa América.

Hace un tiempo se dedicó a las apuestas deportivas y le contó a EL BOCÓN la vez que ganó 32 mil soles con solo una inversión de 20 soles. Fue durante el mundial de Brasil 2014 cuando Costa Rica y Costa de Marfil consiguieron voltear el marcador ante Uruguay y Japón respectivamente.

La apuesta de Germán Alemanno

Esa vez, Germán Alemanno hizo una apuesta por una victoria en el primer tiempo de Japón y que en la segunda parte lo volteaba Costa de Marfil. Hizo la misma por un triunfo en los primeros 45 minutos de Uruguay y que Costa Rica remontaba el marcador. Al final, los resultados coincidieron y ganó la suma de 32 mil soles, solo invirtiendo 20.

“Jugué (a las apuestas) por el Mundial, pero nunca más aposté. A mí no me gusta perder plata, entonces, ya no apuesto. Aquella vez ganamos 32 mil soles con 20 soles de inversión, la agarramos bien (risas)”, comentó el exfutbolista.