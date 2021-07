Y aún no se conoce al Presidente de la República. En medio de la expectativa por la elección del nuevo presidente, los cibernautas en redes sociales siguen ‘atacándose’ por Keiko Fujimori y Pedro Castillo, en este caso, el conocido comentarista deportivo, Eddie Fleischmann criticó un video de Pedro Castillo y el periodista, Rene Gastelumendi le respondió, hecho que ocasionó una ‘pelea’ entre ambos personajes.

Cuestionas a Castillo(sin conocerlo) y no se te puede cuestionar a ti? Andaaaaaá.

Mejor califica, adjetiviza y sé agresivo con gente de tu "entorno", causa. https://t.co/r6SF9hRtes — Rene Gastelumendi (@socioperiodismo) July 12, 2021

“Tú, elector que votaste por este candidato (Pedro Castillo), ¿Cómo harás para explicárselo a tus hijos o a gente medianamente inteligente de tu entorno? Realmente”, escribió Fleischmann en Twitter y que fue citado por Gastelumendi en otra publicación.

“Si no votaste por él (como nosotros) y quieres entenderlo, se puede comenzar saliendo de tu entorno. Esa es la idea, pienso, estimado. Esto va mucho más allá de nuestro “entorno”, escribió Gastelumendi. Esta respuesta no gustó en Fleischmann y salió ‘con todo’ a dar su opinión.

“¿Quién te dijo que no salgo de mi entorno? ¿Con que derecho me cuestionas? ¿Me conoces? No, afortunadamente no hemos cruzado palabra así q ahórrate tus recomendaciones y más bien métete a un cursito de economía básica a ver si entiendes tú y tantos progres cómo funcionan los países”, respondió Fleischmann.

Finalmente, Gastelumendi no se quedó y dio una última respuesta: “Cuestionas a Castillo (sin conocerlo) y no se te puede cuestionar a ti? Andaaaaaá. Mejor califica, adjetiviza y sé agresivo con gente de tu “entorno”, causa”, escribió el experiodista de América Televisión.