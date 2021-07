El periodista argentino Martin Liberman arremetió contra sus críticos en Twitter, tras el triunfo de Argentina sobre Brasil en la Copa América 2021.

“Los que piensan que no fui feliz viendo llorar a mi hijo, son unos pobres tipos. Soy más argentino que casi todos ustedes. La selección me dio mi momento más feliz en el 86, en el 90, 91,93. Mocosos q no saben limpiarse el c… Soy periodista, no ando con vinchas ni vendo humo!”, escribió en su cuenta.

Soy periodista, no ando con vinchas ni vendo humo! — Martin Liberman (@libermanmartin) July 11, 2021

Pero no quedó todo ahí, el periodista también mandó un mensaje a los hinchas argentinos que criticaban al técnico Lionel Scaloni y los futbolistas Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

Son unos caraduras! Todos ustedes q escriben. Ahora creían en Scaloni, Di María y Otamendi. Jajajaaa

Uds son de verdad unos vende humo totales. Las cosas que debían decir en el café o con sus amigos.

Caraduras, sinverguenza! — Martin Liberman (@libermanmartin) July 11, 2021