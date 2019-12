A Deportivo Llacuabamba y Atlético Grau solo le bastaba la igualdad para lograr el ascenso a Primera División en el último partido del cuadrangular de ascenso. Como se esperaba, el resultado terminó siendo empate, en un partido donde hubo apenas dos remates al arco.

En el primer partido, Deportivo Coopsol derrotó 4-0 a Sport Chavelines y con este resultado, los dos equipos que ascendieron, ya sabían que les bastaba igualar en el partido de fondo. Fueron muchas las cantidades de pases para atrás, evidenciando comodidad con la igualdas.

En la previa de la última fecha, el presidente de Deportivo Coopsol, Freddy Ames había solicitado que la última fecha se juegue con los dos partidos en simultáneo para evitar sospechas, sin embargo, los partido fueron jugados en horas diferentes.

“Hemos podido observar que ambos equipos, al menos en el segundo tiempo, se pusieron de acuerdo para que el resultado no cambiara. Este es un hecho muy grave, nosotros entendemos que el ‘fair play’ no se dio. Parece que hubieran concertado el empate, no hacerse daño, no hemos visto ningún ataque importante”, indicó Ames tras el término de los partidos.

