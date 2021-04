Carlos Ascues disputó la temporada pasada con Alianza Lima la Liga 1 y fue parte del equipo que perdió la categoría deportivamente. Este 2021 sin embargo, busca reinventarse en el fútbol peruano con los colores de Alianza Atlético de Sullana, aunque le es inevitable no pensar en el cuadro blanquiazul y en Jefferson Farfán, quien regresó al cuadro victoriano y el último martes se estrenó con un golazo en el cuadro victoriano.

El polifuncional futbolista Carlos Ascues no olvida el club Alianza Lima, pero sabe que su presente ahora está en el fútbol peruano, aunque en otro Alianza, el Atlético de Sullana. Igual, el martes estuvo frente al televisor viendo al equipo de sus amores y celebró el gol de Jefferson Farfán, con quien - confiesa- le hubiera gustado jugar.

¿Qué expectativas con Alianza Atlético de Sullana?

Agradezco al técnico Jahir Butrón y al presidente Lander Aleman a raíz que tuvimos un mal año. Arriesgaron y confiaron en mí. Mi objetivo es sumar y llegar lo más lejos posible.

¿Viste el triunfo de Alianza con gol de la “Foquita”?

Claro, como hincha siempre veré a Alianza. Lo hice cuando estuve en San Martín, Melgar, en el extranjero. Siempre he apoyado estando o no. Me hubiese gustado jugar y compartir con él en Alianza. Espero compartir con él más adelante.

La entrevista completa se publicará en los próximos días en elbocon.pe.





LEE ADEMÁS

Lo descubrió Peredo, pasó por la TV y llegó a la selección peruana ante Chile: la alucinante historia de Jaime Vásquez

Germán Carty: “Ahora es fácil llegar a un grande y no saben ni caer, mira a Da Silva, mucho ampay”

La Casa de Papel - temporada 5: Fecha de estreno, detalles y más de la serie de Netflix