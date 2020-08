Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, en el programa “Ale en Depor” analizó el duelo del último martes en el que empataron 1-1 ante Sporting Cristal. El directivo blanquiazul quedó conforme con el rendimiento del cuadro que dirige el chileno Mario Salas y destacó que en algunos momentos del partido se vio la idea que buscan plasmar.

¿Quedaste satisfecho con el partido de ayer?

Hubo momentos del partido que realmente me sentí bien, lo disfruté. Hubo momentos que como lo hablaba con el profe Mario (Salas) falta todavía. Se plasmó al inicio una idea de juego, frente al tema de posesión, tenencia y eso se gana con muchos entrenamientos. Hemos tenido el infortunio que varios jugadores no han estado en todas las prácticas.

Alianza logra el gol con una buena jugada de ataque. ¿Se vio un juego distinto en comparación a las fechas anteriores?

Hay que vivir el presente y vamos a vivir el hoy. Nos interesa mucho el cómo. Normalmente, el que en el fútbol es el gol y que te dé tres puntos. Nosotros nos vamos a fijar en el cómo, cómo vamos a hacer para llegar al gol, para pasar las líneas. Hay una lista muy importante de lo que es el juego de Alianza Lima. Para mí es el resultado de muchas ejercitaciones y de muchos entrenamientos. El pase que hace Gómez no se trabaja, pero el concepto, la manera cómo Oslimg (Mora) llega y el definir de Ballón, esos son temas que se trabajan. Tengo que revisar cómo tengo que mejorar y en muchos aspectos Alianza tiene que mejorar.

Fue un partido bastante friccionado. Terminó el primer tiempo y Alianza tenía 10 amarillas. ¿Eso influyó un poco?

Es la misma manera cómo el entrenador vive el partido, hace que el jugador viva el partido. De repente puede llevar a unos excesos. Las personas que nos sacaron las amarillas iniciales fueron los dos que hacían de extremos, Mora y Gómez, que estaban acompañando a Patricio Rubio. Pero fueron de esa vehemencia, de esas ganas, esos deseos y llevaron a golpear al rival.

¿Sporting Cristal no encontraba cómo llegar?

Hay que mirar la planificación, pero termina siendo muy importante la manera cómo los jugadores lo ejecutan. El partido de ayer para mí era muy mental porque era el primero, había ansiedad. Y lo otro es que de esa intensidad se comenzó con diez puntos, se fue mermando y se terminó en seis puntos, siete puntos.

Es muy importante para Mario Salas que Ballón y Ascues logren entrar al área...

Usted parecía que estuviera en la charla que hicimos con el ‘Profe’ hoy día. Normalmente cuando tenemos los interiores es más fácil llegar al área rival y tenemos jugadores como Oslimg, lo que uno busca es anclarlos en las bandas. En temas tácticos yo nunca me meto en el trabajo del entrenador, pero me estás hablando como entrenadora y tenemos que darle más trabajo a los interiores.

Más allá del tema físico se vio que terminó faltando claridad en los pases...

Con los minutos que fueron pasando lo que mencionas es claro. Nuestros jugadores en algún momento no generaron tantas líneas de pase. A veces uno ve y encuentra cuatro o cinco posibilidades de pase y ayer no lo encontramos. Ya eso es tema del entrenador. Esa imprecisión se da muchas veces porque la gente no genera espacios.

Creo que lo positivo es que la idea se ve, hay que plasmarla y eso toma tiempo

El comando técnico en general conoce el fútbol peruano. El partido de ayer le tuvo que haber generado un tema de esa expectativa rica que siente uno cuando quiere enfrentar a jugadores de esa categoría. Por el pasado que tuvo quería ganar. Pero creo que hubo momentos que sí se vio lo que se pretende, en el que el equipo mandaba en el partido. Hubo momentos en el que Alianza impuso condiciones.

¿Que puntaje le pondrías al partido de ayer?

Para Alianza siete puntos.

Quería preguntarte si tenías alguna opinión sobre lo que dijo Mosquera, la religión del toque. ¿Era una chiquita?

Eso no se toma personal, esto es juego. Lo único que tiene el juego es la manera como uno opina. A veces es más fácil opinar de tenis porque es un deporte individual. En el fútbol es once inteligencias. Los conceptos bienvenidos todos. No supe lo que dijo el ‘Profe’, no me di cuenta que dijo.

Fue claro en decir que Alianza la sacó barata...

Habrá que revisar, mañana tengo los datos de todo el partido. El fútbol es de eficacia más que eficiencia. Al final no es el que más llegue, el que más tenga el balón. Es el que más eficaz y eficiencia tenga. No me voy a contradecir. A nosotros nos va a interesar ser un equipo mandón, que esté en el área del rival, eso lo vamos a tener en el ADN de Alianza Lima.

¿A partir de ahora sí importa cómo se gane?

Ese es un tema que siempre se ha tenido, cualquiera de las maneras va a tener un cómo. El cómo es el juego directo. No todos tienen la facilidad de jugar de manera directa. Los pases entre más metraje tengan, más complejos son. Yo no sé si has visto cuando hacen el cambio de orientación de 40 o 50 metros al pecho del jugador, eso se ve muy bonito. Las metodologías actuales no van solo al pase corto. Te pongo un ejemplo: David Beckham donde jugaba, ponga a un chico de esos a hacer un espacio reducido con un peruano, a ver quién gana, ese chico era capaz de controlar una vez y la siguiente pase a la cabeza del jugador y gol. Lo otro si te pones a ver la evolución que ha tenido la selección peruana. Yo me atrevería a decir que entre los jugadores más veloces del mundo está Advíncula. Estoy convencido que por esa velocidad que tiene hay mercados en los que gusta mucho.

¿Han evaluado en algún momento llamar a Advíncula para Alianza Lima?

No se ha tenido esa opción, pero Perú tiene jugadores de primer nivel aunque considero que deben seguir en el extranjero.

¿Qué jugadores de Alianza Lima crees que podrían estar dentro de la convocatoria?

Ballón, Carlos (Ascues) que ya conocen el trabajo del entrenador. Otros por la proyección que tienen como el chico Mora. Ese tema ya se lo dejo a Ricardo (Gareca).

Me llama la atención la salida tan simple de Aguiar

Cuando él nos presentó su situación, la postura que él tenía frente al tema familiar, más su posición frente al proyecto. En su momento por la situación mental de él nosotros no nos opusimos. Nos pusimos más en el ser humano que en el futbolista.

¿Qué tan satisfecho quedaste con Rubio?

Digamos que Rubio hizo un trabajo importante, más en una fase defensiva, pudo haber hecho recorridos entre 10 y 11 kilómetros que es bastante para un delantero. En el juego le terminó faltando pero no por un tema de él, sino que Alianza se quedaba en tres cuartos de campo.

