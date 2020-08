Casi tres años después de protagonizar una de las convocatorias más sorpresivas de Ricardo Gareca en la selección peruana (fue llamado para el repechaje ante Nueva Zelanda, incluso jugó el partido de vuelta en Lima), el defensa Adrián Zela encarna el más reciente escándalo extradeportivo de la Liga 1, aún en plena pandemia y a cuestas de poner en peligro por contagio de coronavirus al resto de sus compañeros en Sport Boys. Sin embargo, Adrián Zela solo es el último de una larga lista de actores del fútbol que han quebrantado los protocolos y la ley: en esa misma fila están Ray Sandoval, Beto da Silva y hasta Nolberto Solano.

¿Qué fue lo que pasó con el futbolista Adrián Zela?

Luego de protagonizar un autogol en la goleada de su equipo, el Sport Boys, frente a Sporting Cristal por 4-1 el martes pasado, Adrián Zela es foco de atención en la Liga 1 ya no por su mal accionar deportivo, sino por su mal comportamiento. Un programa de espectáculos lo había ‘cazado’ en una fiesta clandestina en pleno toque de queda.

Adrián Zela celebraba, en su departamento y junto a sus amigos, haciendo caso omiso a la ley y a los protocolos sanitarios que demanda la Liga 1. El exjugador de Universitario de Deportes y selección peruana, luce enmarrocado por dos policías en las imágenes transmitidas por Magaly: La Firme. Según el reportaje televisivo, el defensa había intentado darse a la fuga y escabullirse para no ser encontrado por los efectivos policiales. Era, seguramente, su día libre, y se preparaba para enfrentar este miércoles a Cusco FC por la Liga 1.

¿Qué sanción le esperaría a Adrián Zela?

Adrián Zela rompió el protocolo de salud de la Liga 1, que insta a los futbolistas a cumplir con las reglas sanitarias para evitar al máximo el contagio de coronavirus. Ello incluye mantenerse a salvo en sus casas cuando no están en el club y bajo el mínimo contacto con terceras personas. Sin embargo, el futbolista también quebrantó la ley, pues la reunión habría sido en pleno toque de queda.

Ante ello, el Sport Boys se ha pronunciado a través de sus redes sociales, mientras que ya se habla de un cese de funciones. Es decir, sería echado del club. Tal como paso con el delantero Ray Sandoval, también en la órbita de la selección peruana y hace unas semanas jugador de Sporting Cristal.

¿Qué dijo el hermano de Adrián Zel sobre el incidente?

Gino Zela, hermano del jugador de Sport Boys, señaló que todo se habría tratado de un mal entendido. Esto en declaraciones al programa ‘Mujeres al Mando'. “La verdad es que fue una confusión, estuvimos entre cuatro amigos. Fui a visitar a mi hermano un rato y estaba en su departamento tranquilo y hubo una confusión, nada más, no llegó a pasar nada”, sostuvo el hermano del futbolista.

Me ganó el horario, entonces decidí quedarme ahí y llegó a pasar esto. Por un tema de bulla, llegaron a llamar (a la policía) pero al final no es que nos hayamos reunido con otras personas, ni nada de eso”, agregó Gino Zela. Por lo pronto, se espera que la Liga 1 o la FPF se pronuncien al respecto. Cabe resaltar que Victor Villavicencio, gerente de la Liga 1, dijo que habría sanciones individuales para los futbolistas que no respeten los protocolos. En tanto, se habla de que Sport Boys echaría al futbolista en las próximas horas.

¿Por qué el caso de Ray Sandoval es un antecedente?

Como Adrián Zela, Ray Sandoval quebrantó los protocolos sanitarios y la ley. El delantero fue detenido por la policía junto a su novia por manejar en estado de ebriedad, dañar la propiedad privada e intentar darse a la fuga. Una de las variantes de Ricardo Gareca para el ataque de la selección peruana, tocaba fondo. De inmediato, Sporting Cristal procedió a echarlo del equipo. Sin embargo, no hubo pronunciamiento alguno ni de la Liga 1 ni de la FPF.

Ray Sandoval no fue sancionado por la Liga 1 ni la FPF. Incluso, apenas días después de ser echado de Sporting Cristal, consiguió equipo. En el caso de Adrián Zela, y con la presión del Gobierno por el respeto a los protocolos, tampoco hubo pronunciamiento. “Preocupa lo ocurrido con Sandoval. Es bueno su pedido de disculpas ya que cualquiera se puede equivocar. Necesitamos compromiso y responsabilidad de todos”, señaló Victor Villavicencio, gerente de la Liga 1 sobre el caso Ray Sandoval. No hubo más.

¿Alianza Lima sancionó a Beto da Silva?

En julio pasado, el delantero de Alianza Lima, Beto da Silva, fue captado en una fiesta en plena pandemia por coronavirus. Rompió los protocolos sanitarios y se burló de la cuarentena. Sin embargo, en Alianza Lima optaron por pasar el hecho por agua tibia. “Se han tomado medidas y, dentro del protocolo, quien no se encuentre alineado tendrá que sufrir las correcciones”, fue lo único que se limitó a decir Victor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, al ser consultado sobre el caso.

Cabe recordar que en plena pandemia, Alianza Lima tuvo que lidiar con varios casos de indisciplina e incumplimiento de los protocolos sanitarios. Tal es el caso de Jean Deza, quien finalmente fue echado del club. Otros casos que también tuvieron eco en el escándalo fueron los de los futbolistas Carlos Ascues y Alexi Gómez. Por entonces la Liga 1 estaba suspendida por el coronavirus.

¿Por qué el caso de Solano es clave?

El Viernes Santo, en plena cuarentena por coronavirus, sería Nolberto Solano es quien protagonizaría el primer hecho extradeportivo. El exjugador de la selección peruana y asistente de Ricardo Gareca, era intervenido en una reunión clandestina de su vecina. Quebrantaba las normas sanitarias de manera evidente y también la ley. “Lo único que hice fue ir a lo de una vecina, estuve con ella en su casa reunidos. No había fiesta, por empezar. Fiesta yo creo que tendría que haber bulla o música psicodélica y más de cincuenta o cien personas. Éramos un grupo de amigos que nos había invitado para almorzar. Una persona se quejó de la bulla... Un parlante de medio metro era″, dijo entonces Nolberto Solano a RPP.

“Estoy en una casa que no es mi casa. Lo veo hacer a un montón de gente vecina al lado. ¿Maestro, sabes quién no lo puede hacer? Gente que está infectada. Entiendo todo lo que se está hablando de la protección. Yo creo que están agrandando más de lo que es la situación. Ya sé que uno debe estar en su casa, pero yo vivo a dos cuadras”, agregó el asistente técnico de la selección peruana. No entendía su falta pese a la intervención policial. En la FPF no hubo pronunciamiento oficial y se optó por manejar todo de manera interna.

¿Qué dijeron en la FPF sobre Solano?

Nolberto Solano quebrantó los protocolos sanitarios y la ley. Sin embargo, no hubo castigo desde la FPF. "Yo no le encuentro sentido a todo lo que se habló. Es un integrante de la selección peruana que ha cometido un error, como el que podemos cometer todos. Creo que la Federación Peruana de Fútbol no tiene nada que ver con esto", dijo Ricardo Gareca sobre el caso Nolberto Solano.

“Sí, sin lugar a dudas mortificó y mucho, pero al final Nolberto (Solano) continúa en el cuerpo de la selección y está trabajando con Ricardo (Gareca). Cuando volvamos al trabajo diario, nos reuniremos y platicaremos más sobre esto”, sostuvo Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF. Bajo esta figura, se entiende el silencio de la FPF en casos como los de los futbolistas Adrián Zela, Ray Sandoval y Beto da Silva.





