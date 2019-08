Alianza Lima sobre Kevin Quevedo: "El padre ha hecho una contrapropuesta que está lejos de la realidad del club"

Alianza Lima y Kevin Quevedo siguen en conversaciones para renovar su vínculo con el club 'blanquiazul' por las siguientes temporadas. Sin embargo, el pedido que hace el representante del jugador de la selección peruana sub 23 hacia el club es bastante elevada.

Por ello, el gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, dio detalles de las conversaciones y pone como un plazo máximo el siguiente lunes 26 de agosto. "Nosotros desde setiembre del año pasado hemos estado tratando de renovar el contrato pero lamentablemente se ha dilatado", dijo el directivo en Ovación.

Asimismo, Zevallos agregó que todo el tema lo maneja el padre de Kevin y que por más que el club le haya hecho una propuesta interesante y sobre todo económicamente importante, ellos (Kevin Quevedo y su padre) no han aceptado. "Han hecho una contrapropuesta que está bastante lejos de la realidad de Alianza. Seguro es lo que ellos piensan, pero acá se vive una realidad y nosotros tratamos de estar con los pies sobre la tierra", comentó.

Por otro lado, Gustavo Zevallos lamentó lo que tiene que vivir Quevedo en estos momentos: "Yo no creo que él esté tranquilo con esta situación, Pablo (Bengoechea) igual lo considerará porque tiene contrato hasta fin de año, pero no es lo correcto. A veces los padres ven con apasionamiento y no con objetividad", sentenció el directivo.

Finalmente, Zevallos señaló que no criticará la actitud del padre de Quevedo, pero que a más tardar el día lunes (26 de agosto) definirán el tema. "Si no logramos que se renueve, daremos por terminadas todas las conversaciones", finalizó.

