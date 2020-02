Luego de conocerse que Pablo Bengoechea no podrá estar en el banco dirigiendo a Alianza Lima por dos fechas, además de una sanción económica producto de un castigo por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF, el DT uruguayo habló en conferencia de prensa.

FOTOS: VIOLETA AYASTA / GEC

“Estoy sorprendido y triste por el momento, voy a acatar la sanción. No podemos apelar, ni siquiera me llamaron para defenderme. No quiero decir todo lo que pienso porque voy a afectar más a Alianza Lima”, dijo Pablo Bengoechea.

“Esperemos que ahora los protagonistas sean los futbolistas y lleguen alejados de lo que pasó en la semana. Tenemos un buen equipo y sacaremos lo mejor”, agregó el director técnico de Alianza Lima tras finalizar los entrenamientos.

Pablo Bengoechea viajará a Ayacucho con el plantel de Alianza Lima, pero no puede estar en el vestuario, Óscar Aguirregaray será quien comando a los ‘blanquiazules’ desde la zona técnica en su excursión a provincia por la fecha 4 del Torneo Apertura.