José Soto, uno de los jugadores más representativos de Alianza Lima de los últimos años y campeón con los íntimos en varias oportunidades, habló acerca del plantel blanquiazul, en especial de Carlos Ascues, jugador a quien dirigió cuando fue técnico íntimo.

“Hasta ahora sigo hablando con él, y me dice que está muy arrepentido de los errores que ha cometido. Él sabe que no está bien lo que está haciendo. Ya le he dicho que es su última oportunidad y él la tiene clara. Ahora él se va a dar íntegro. Verán otro Carlos Ascues”, indicó José Soto en entrevista al Semanario Azul y Blanco.

Sobre Jean Deza mencionó: “Estando en Alianza Lima uno tiene que tener cuidado. Alianza vende mucho. Recuerdo que en el año 2004, un compañero cometió una indisciplina un diario puso mi foto en la portada. El periodismo me dijo “ lo que pasa que tu vendes más que el otro”. Estando en Alianza uno tiene que cuidarse porque estás expuesto a muchas cosas. Jean Deza necesita ayuda”.

José Soto fue técnico de Alianza Lima en dos ocasiones. La primera el 2008, cuando tomó el equipo de forma interina y la última el 2012. Durante su mando los íntimos obtuvieron su último triunfo en la Copa Libertadores, fue ante Nacional de Uruguay en el Estadio Nacional.

