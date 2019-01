Alexis Mendoza: "En Cristal me dijeron que se quedaría el 90% de la plantilla"

Será el segundo estratega colombiano que dirigirá a Sporting Cristal (el primero fue Luis el 'Chiqui' García en 1998). Alexis Mendoza prepara sus maletas —llenas de ilusión— para emprender el viaje hacia nuestra capital y ser presentado como estratega del club por las próximas dos temporadas.

Diario El BOCÓN charló en exclusiva con el técnico ‘cafetero’, quien reveló sus objetivos con el club celeste.

¿Qué conocimientos tiene del club?

Sporting Cristal es un club grande del fútbol peruano que en los últimos años ha venido cosechando títulos, tal como sucedió en el 2018. Asimismo, busca darle más proyección a sus futbolistas provenientes de sus divisiones formativas, ha ido imponiendo un buen fútbol a la hora de conseguir los triunfos y sabe lo que quiere.

¿Le preocupa que elementos claves en la campaña del año pasado sean transferidos?

Aún no he conversado con el presidente. En el primer diálogo me dijeron que un 90% de la plantilla continuaba, salvo Marcos López (fue transferido a la MLS de los Estados Unidos). A mi llegada habrá conversaciones con la plana directiva acerca de la plantilla y posibles vinculaciones.

¿Qué opina del fútbol peruano?

La clasificación en la última Copa del Mundo Rusia 2018 ha hecho que Perú vuelva a posiciones en el fútbol sudamericano. Los clubes locales están en esa mira de mejorar sus participaciones en torneos internacionales.

Usted jugó junto a Julio César Uribe en Junior (1986) ¿Habló con el ‘diamante’ para saber del club?

Aún no he tenido la fortuna de conversar con él para saludarlo. Lo considero mi compañero y gran colega. Lo haré estando en Perú.

Mañana en la edición impresa (9 de enero) podrá leer la entrevista completa con el nuevo entrenador de Sporting Cristal.

