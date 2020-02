¿Jean Deza se ríe viendo su ampay en Magaly TV, La Firme? Esta es la foto viral en redes [FOTO]

En los últimos días Jean Deza ha estado en el ojo de la tormenta. Tras hacerse público su ampay en Magaly TV, La Firme, el futbolista ahora, aparentemente se le ve en una fotografía viendo las imágenes en donde se le aprecia en el mencionado espacio de espectáculos.

Como se recuerda, Jean Deza ha sido captado hasta en tres oportunidades por el programa de Magaly Medina en situaciones extradeportivas y que ha captado la atención de varios seguidores de la farándula local.

En dicha fotografía se aprecia, presuntamente a Jean Deza viendo uno de los videos en donde fue ampayado por las cámaras de Magaly TV La Firme. Hasta el momento ni el jugador ni el club se han pronunciado sobre esta imagen.

¿Jean Deza se ríe viendo su ampay en Magaly TV, La Firme? Esta es la foto viral en redes

¿Jean Deza seguirá jugando en Alianza Lima?

El Bocón pudo conocer este viernes 28 de febrero que Pablo Bengoechea ya le habría comunicado a Jean Deza que no lo tomará más en cuenta para la Liga 1 Movistar ni la Copa Libertadores 2020.

¿Qué dijo Pablo Bengoechea sobre el ampay a Jean Deza?

“Sabía que podía pasar. Nada me sorprende en el fútbol, hay algunos que llegan a Alianza Lima y aprovechan, mientras que otros no. Uno es consciente de lo que hace. Jean Deza no hizo lo que hacen sus otros compañeros que es descansar y pensar en el equipo"

