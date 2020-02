Tras filtrarse las imágenes del 'ampay’ al futbolista Jean Deza, Magaly Medina inició su programa hablando sobre la indisciplina en el fútbol y el club Alianza Lima.

“Yo no soy de Universitario o del Cristal. Yo no soy de ningún equipo, no me gusta el fútbol”, dijo la conductora de “Magaly TV, la firme”.

Medina indicó que le llama la atención que siempre “ampayen a jugadores de Alianza” y agregó que “deben ser los más indisciplinados que existen”.

“Le estoy haciendo la tarea, el trabajo sucio al profesor Bengoechea. ¿Qué más quiere?”, manifiesta. “Él los entrena en la cancha de fútbol y nosotros los vigilamos fuera”, concluyó la experimentada conductora.

Magaly Medina | Alianza Lima

Sobre el ‘ampay’ a Jean Deza y Shirley Arica

La periodista indicó que el nuevo ‘ampay’ de Deza ya era tendencia en las redes antes que se transmitan las imágenes en su programa.

“Antes que lazáramos las imágenes, esto ya era tendencia en las redes sociales”, sentenció.

Jean Deza es captado en ‘juerga’ con Shirley Arica. (Video: ATV)