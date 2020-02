El 30 de diciembre Jean Deza se levantó con una sonrisa en el rostro. Se bañó, se perfumó y enrumbó hacia Matute, donde lo esperaban para que firme su contrato por dos años. Luego de una buena temporada en UTC, el ‘Ratón’, volvía a Alianza Lima por la puerta grande, luego de cinco años.

Todo era alegría y el nuevo año lo recibió con ilusión, pues venían retos lindos, como la Liga 1 y la Copa Libertadores, pero en apenas dos meses, ese sueño cumplido empezó a convertirse en la peor de las pesadillas con cada paso erróneo que daba .

El último de ellos, el ‘ampay’ que protagonizó el último miércoles, a pocos días del partido ante Municipal y que puso su futuro dentro de la institución en serio peligro.

En un principio, la directiva pensó en ayudarlo, darle herramientas para que pueda dejar sus malos hábitos, pero conforme avanzaba el día, el panorama fue cambiando.

Llegada la tarde, Deza arribó a Matute con la intención de entrenar junto al plantel, pero una persona del club le comunicó que eso no iba a ser posible y que tenía que retirarse, pues Pablo Bengoechea (quien no desea contar más con él) había decidido no considerarlo para el partido de esta noche.

Tomarán medidas

La directiva aliancista ha decidido tomarse su tiempo para tomar una decisión definitiva en el caso de Deza, pues entienden que no es tan fácil rescindirle el contrato. Por eso mantendrán reuniones con el departamento legal del club, para ver qué acciones se tomarán en los siguientes días, para que la institución no se vea afectada.

“Por encima de todo tenemos que proteger a la institución, al plantel y la hinchada. Todos merecen respeto. Como dijo el técnico, Deza no va a ser considerado y veremos que ocurre más adelante”, indicó Gustavo Zevallos en “Las voces del fútbol” y acto seguido agregó. “Venimos construyendo una institución seria y situaciones como esta hacen mucho daño. A nadie le gusta estar expuesto como ocurrió con Deza. No sólo la institución, sino que él también queda mal parado”, comentó.

Se aguarda que en los próximos días se den más detalles sobre este caso y se conozca la decisión definitiva.

