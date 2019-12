Aclara todo. Rodrigo Cuba fue duramente criticado el último fin de semana por los hinchas de Alianza Lima luego de que ‘criticara’ el estilo de Pablo Bengoechea en el equipo ‘blanquiazul’. "No me gustaba la forma de jugar del equipo. Teníamos jugadores para hacerlo mejor”, fueron las palabras del popular ‘Gato’ en un programa radial.

Sin embargo, luego de todas las críticas al exjugador de Universitario de Deportes, el jugador se pronunció al respecto e indicó que nunca criticó la manera de jugar del club, ya que todo era válido. “Nunca critiqué el estilo de Alianza, todas las formas son válidas pero depende del gusto de cada uno”, indicó el jugador de Sport Boys en Radio Fiesta.

Asimismo, Cuba agregó que nunca tuvo problemas con Pablo Bengoechea, pues su relación era normal y nunca existió discusiones. "A mí me parece extraña mi falta de continuidad en Alianza, pensé que iba a jugar contra Binacional la final, la relación era de técnico a jugador. No me voy conforme con la continuidad en Alianza pero sí con mi rendimiento”, sostuvo el lateral.

Finalmente, Cuba se refirió a su contrato con Sport Boys para el 2020 y se mostró feliz por jugar en la ‘Misilera’: “El recibimiento ha sido muy bueno. Es una institución que cuenta con una gran hinchada, tengo la confianza que se van a dar muy bien”, culminó.

