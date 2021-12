No tardó en responder. Luego que se filtrara un video donde el ex aquero de Alianza Lima, Leao Butrón, debatía con hinchas de Universitario sobre el descenso y tenga unas declaraciones fuertes contra la U, Peter Arévalo, conductor del programa ‘A Presión’ (donde Leao es panelista), salió a aclarar algunas cosas.

Mediante redes sociales, muchos hinchas de Universitario pidieron que Leao Butrón sea despedido del programa, debido a lo que dijo. Sin embargo, Peter Arévalo no opina lo mismo y aseguró que ocurrió en un contexto de debate entre amigos.

“Es una conversación entre ellos, como les pasa a ustedes en su barrio. Leao Butrón ya no es jugador de fútbol, no es técnico, es un ciudadano común y corriente. Lo de Leao no es una declaración, es una conversación. No se me hagan los formalitos escribiéndome que bote a Leao. Él puede hacer con su vida lo que le dé la gana”.

“Lo que circula en redes, es una conversación entre tragos de hinchas o ‘patas’. Como es Leao, la gente se escandaliza. Pero cuando es al contrario y un referente dice que Alianza Lima es segundón, ahí no pasa nada. No seamos doble moral, yo no voy a botar a nadie. Algunos incluso me dijeron que si no lo boto, verán qué clase de persona soy”, agregó Peter.

