Kevin Quevedo no la está pasando bien, y cada día enfrenta otra noticia negativa sobre su carrera. Luego de ser desconvocado de la sub-23 por una indisciplina, se le cerraron más puertas en Perú y el extranjero. Y cuando una luz de esperanza se le apareció por la nueva oportunidad que le daría Alianza Lima para mostrar su nivel, Pablo Bengoechea salió al frente y dejó claro que aún tiene un espacio para él, pero depende solo de la directiva y del presupuesto. Además, el DT reveló que está más que conforme con el plantel ‘grone’ actual.

“Los buenos jugadores siempre tienen lugar. Pero no hay que ver el lugar, sino el presupuesto del club. Eso lo ven los dirigentes. Yo estoy muy conforme con el plantel. Obvio que conocemos a Kevin Quevedo, sabemos de toda la capacidad del jugador”, enfatizó.

Asimismo, el propio ‘Bengo’ confesó que no le ha llegado información sobre ‘Quevegol’ en los últimos días. Hasta confirmó que no hay negociaciones desde diciembre. “No se han reactivado, estoy enterado de que no hay negociaciones. No sé qué sucederá en las próximas horas. La vida continúa y no sé si habrá acuerdo de Alianza con el futbolista”, agregó el entrenador.

Última prueba

Pese a haber sido un partido amistoso y de presentación, una derrota nunca será del agrado de nadie. Por eso, tras caer ante Millonarios en la ‘Noche Blanquiazul’, ‘Bengo’ rescató el trabajo que ha venido realizando su equipo a lo largo de la pretemporada. “Perder siempre es triste para el futbolista. Si bien era el amistoso más importante, prefiero ver cómo se desenvuelven. Más importante es el funcionamiento del equipo. A eso le doy más importancia, al igual que el resultado”, dijo.

Sin embargo, el técnico aún tiene una oportunidad para seguir probando a su equipo. El día de hoy se enfrentará a la Universidad César Vallejo en un partido amistoso a puertas cerradas en Lurín, a las 8:30 a.m. Allí, Pablo podría terminar de definir el equipo que arrancará el próximo viernes 31 ante Alianza Universidad.

