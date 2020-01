Paolo Guerrero | Boca Juniors aprovechará nuevo reglamento para fichar al ‘Depredador’ | VIDEO

La llegada de Paolo Guerrero a Boca Juniors se truncó debido a lo económico, pero los ‘xeneizes’ todavía tienen un 'carta bajo la manga’ para usar y así concretar la llegada del capitán de la selección peruana. Según Fox Sports, el equipo argentino estaría esperando pasar a la segunda fase de la Copa Libertadores para ampararse en el nuevo reglamento de la Conmebol (permite a un futbolista jugar para dos clubes durante una misma edición) y así desembolsar el dinero por el goleador inca.

‘Lo de Paolo hoy por hoy una cuestión económica está caído, pero no se descarta una posibilidad que con el cambio de reglamento de la Conmebol en la Copa Libertadores. No es descabellado pensar que si no es ahora en junio’, informaron en Fox Gol.

Mucho se habló de la llegada de Paolo Guerrero a Boca Juniors para inicios del 2020, pero la verdad fue que el cuadro ‘xeneize’ nunca llegó a ceder ante las pretensiones económicas de Internacional de Porto Alegre y el mismo goleador de la selección peruana, quien cuenta con un jugoso salario mensual.

‘Sería lo más lógico si vas a desembolsar un dinero importante por un jugador de edad, que no tienes posibilidad de reventa y lo traes por contundencia. Es más sentado, si pasas la primera fase de Copa Libertadores, reforzarte fuerte para la segunda etapa con la nueva modificación en el reglamento de Conmebol’, agregaron en el mismo programa de Fox Sports sobre el fichaje de Paolo Guerrero.

