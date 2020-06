Fútbol Peruano







Esteban Paredes sobre Mario Salas: “No me llevé mal con él, pero si hubo momentos tensos” El referente de Colo Colo, Esteban Paredes habló hoy con ADN y contó detalles de una supuesta mala relación con Mario Salas, actual DT de Alianza Lima. "Me da risa, porque nunca me llevé mal con él", afirmó el atacante chileno