La llegada de Mario Salas a Alianza Lima no solo ha acaparado la atención del fútbol peruano en general, pues en su natal Chile también la noticia tiene un recorrido importante. Es así que Fernando Martel, campeón en el 2006 con la blanquiazul y compatriota del entrenador opinó sobre su vuelta al balompié nacional y hasta le dio algunas sugerencias para esta nueva experiencia.

“Le deseo la mejor suerte a Salas, pero debe partir de la base que Alianza no es Cristal. Alianza es un camerino complejo. Ojalá levante una copa porque va a sentir lo que yo viví, él es chileno como yo y ojalá logre lo que pocos chilenos conseguimos en Alianza Lima. Llegó al club más grande del Perú y no cualquiera puede ponerse esa camiseta, porque puede ser un Ferrari o un camión cargado”, comentó Fernando Martel en Los Renegrones.

Martel recuerda su paso por Alianza

“Llegar a Alianza lo tomé como un reto, a mí siempre me gustan los desafíos y sabía que llegaba al más grande de Perú. Quizás por mi personalidad no caí bien para varios del plantel porque yo iba para adelante e incluso reclamaba los premios. En una ocasión, pedí el número de ‘Cuchi’ Souza Ferreira porque nadie le quería reclamar por los pagos y yo lo hice. Le dije que no podíamos seguir sin cobrar y nos pagaron. Muchos seguramente pensaron que cómo un extranjero iba a venir a hacer eso cuando ya habían figuras y jugadores de gran categoría en el plantel, pero era mi forma de ser”.

¿Por qué no siguió en Alianza Lima?

“Nadie me dijo para quedarme y seguro que fue por todo eso, por mi personalidad que no cayó bien en el plantel. Yo no sé qué hubiera pasado si me quedaba, si hubiese sido bueno o malo, pero sí quería jugar una Copa Libertadores con Alianza y, si se reforzaba bien al equipo y se mantenía la base, creo que hubiésemos hecho una buena participación, pero no se dio y al club le fue mal en el 2007”.

¿Qué es de la vida de Fernando Martel?

“Yo acá, en Chile, casi ni hablo de fútbol, tengo una empresa de transporte y me llaman poco, más hablo con gente de Perú y estoy feliz cuando me toca, porque Alianza fue algo inolvidable. Yo no soy hincha de ningún equipo, pero me siento parte de Alianza y creo que eso es algo más importante. Mitad de mi corazón es blanquiazul, el ‘Comando sur’ es la hinchada más grande y Alianza lo mejor de la vida. Siempre estaré agradecido con la gente de Alianza, yo tengo una invitación para el año que viene, si se mejoran las cosas, para ir a una feria en Lima y compartir con la gente blanquiazul. En estos momentos difíciles pido que la gente se cuide y que juntos podamos ganar este partido”.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

VIDEO RECOMENDADO:

Mario Salas brindó su primera conferencia de prensa tras llegar a Perú

Alianza Lima | Mario Salas brindó su primera conferencia de prensa tras llegar a Perú

MÁS VIDEOS:

Mario Salas recomendó una serie de libros para pasar la cuarentena. (Video: Alianza Lima)

Mario Salas recomendó una serie de libros para pasar la cuarentena. (Video: Alianza Lima)

Alianza Lima anunció oficialmente a Mario Salas como su nuevo entrenador

Alianza Lima anunció oficialmente a Mario Salas como su nuevo entrenador