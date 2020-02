Alberto Rodríguez realizó su debut con Alianza Lima jugando noventa minutos ante Atlético Grau. Tras el partido, el defensor central recibió elogios de Pablo Bengoechea, quien destacó su actuación en la victoria blanquiazul. En conferencia de prensa, el jugador habló sobre los elogios.

Alberto Rodríguez sobre su debut con Alianza Lima | Video: Rafael Saaz Zapata - El Bocón

“Uno se siente contento porque reconocen el trabajo, pero obviamente eso uno no lo hace solo, si ganas no ganas solo, ganas por el equipo. Uno no puede hacer las cosas sin el compañerismo. Creo que uno se siente contento por los buenos comentarios, pero lo que está pasando por mi mente es seguir trabajando y seguir aprendiendo", indicó Alberto Rodríguez.

Sobre la dupla con Rubert

En su debut, Rodríguez formó dupla con el central Rubert Quijada, uno de los más regulares en el inicio de la temporada para Alianza Lima: “Rubert es un buen jugador, lo está demostrando, ha estado en selección. Me he sentido bien (jugando a su lado), esto recién está comenzando y a medida que pase nos vamos a seguir complementando cada vez más. Si todos estamos bien, va a ser beneficioso para el club”, comentó el ‘Mudo’.

“Gracias a Dios me encuentro bien, para jugar, eso no pasa por mí, al final es decisión del entrenador a quién le toca jugar. Si todos estamos disponibles, este plantel es un dolor de cabeza para el entrenador. Lo más importante fue ganar. Me sentí bien porque hice una buena pretemporada, se ha venido cumpliendo ciertas pautas para conmigo y se pudo jugar”, sentenció el central de Alianza Lima.

