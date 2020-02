El español Juan José Luque, director general de Sporting Cristal, habló sobre la situación de Manuel Barreto en el cuadro rimense.

Sporting Cristal no ha tenido un buen arranque de año y el trabajo del técnico Manuel Barreto ha sido muy criticado por los hinchas rimenses.

“Yo vengo de una sociedad donde muchas veces se ratifica a un entrenador y a la semana sale. Lo hemos vivido muchas veces. Vivir en el cortoplacismo sería engañar. Eso sí algo que he conversado con Manuel, que es un gran profesional, es un chico joven, serio, muy humano. Otra cosa es el estrés que a todos nos podría superar. Con la edad que tiene, con la experiencia que tiene, esto es un entrenamiento increíble para él. Pase lo que pase, la experiencia que ha ganado acá deseo que lo haga un mejor entrenador todavía. Lo que está viviendo él, su familia, es difícil en todos los aspectos”, dijo Juan José Luque en entrevista con El Comercio.

“Un entrenador siempre va a aprender de cada partido, tiene que reforzar el conocimiento para él y corregir para trabajar mejor, para apoyar al jugador. No puedo juzgar por edad a un técnico. Yo he tenido cargos con mucha responsabilidad siendo muy joven. Si se tomó la decisión de apostar por un entrenador, que llevaba cinco años en casa, que llevó la Reserva, es porque estas eran razones de fuerza para el club. En el fútbol, es cierto también, a veces no solo importan las razones sino los resultados. Lo que me toca a mí es sumar y construir para el futuro, que el hincha entienda que la intención es no solo tener éxito como primer equipo, sino con toda la institución. Un prestigio de un club no solo se construye por ganar el título nacional un año”, añadió.

Juan José Luque explicó que no tiene la potestad para destituir a Manuel Barreto, ya que recién ha llegado al club. Por ello, debe dejar trabajar al técnico y analizar lo mejor para el equipo.

“En este momento no, yo solo puedo dar mi opinión y hacer mi valoración. Pero si solo me debo basar en resultados con frialdad catalana, solo vería tres partidos de temporada con dos perdidos y uno ganado. No es lo idóneo, pero fueron dos partidos fuera con dos rivales muy fuertes en altura. Igual debo darle a todo esto un contexto, para entender lo que está pasando en las tribunas”, explicó.