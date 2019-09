​La última batalla de Teorema antes de confesar abuso sexual contra su expareja | VIDEO

Mira la última batalla de Teorema ante de confesar que cometió abuso sexual contra su expareja, Dionisia. Es sin duda el mejor MC chileno del momento en lo que a freestyle se refiere, por ello ahora que ese encuentra envuelto en tremendo problema sus seguidores no saben si seguirá compitiendo o dará un paso al costado hasta que se esclarezca todo.

La última vez que Teorema se subió a la tarima fue a puertas de la FMS Internacional, Mateo participó en su país en la competencia denominada 'Leyendas del Free', tercera edición.

VIDEO | YouTube Teorema vs. Sorpresa

Teorema vs Sorpresa fue una de las batallas en Octavos de final, el integrante de 'trilogía' cayó en la réplica (2 minutos 4x4) tras una decisión dividida del jurado conformado por Cenzi, Doncupón y Frainstrumentos.

Teorema aceptó haber cometido un abuso sexual contra su ex pareja y contó a detalle lo que sucedió en su cuenta de Instagram 'Quiero pedir disculpas a las personas que se han decepcionado de mi lado humano, el cual estoy totalmente dispuesto a reconstruir. Estoy seguro que nadie está libre de errores y yo cometí muchos, que son graves y le causaron mucho daño a una persona que no se lo merecía. Por lo tanto, los asumo y tomo la decisión de seguir adelante, con quienes quieran perdonarme y acompañarme en este proceso que deja de ser artístico, es humano', expresó.

'Cometí muchos errores, no fui sincero. Sí, reconozco que hubo una situación de abuso sexual y fui una basura humana. Espero nunca más serlo. Sé que en las redes sociales están haciendo revuelo, burlándose de una situación seria que ha causado mucho dolor para las dos personas principalmente implicadas, que seríamos yo y Ámbar, mi expareja. No la respeté como mujer y pasé a llevar sus emociones y su cuerpo, en un acto de inconsciencia. En ese momento ella me dice ‘Teo, no me siento cómoda’. Yo salgo y le digo que me perdone, mi intención no era esa. Las cosas siempre habían sido distintas y no me di cuenta en el momento adecuado. El fatídico error no lo justifico de ninguna forma, pasé por encima de ella', señaló el ícono del freestyle chileno.

Cabe mencionar que Urban Roosters (organizadores de la FMS) decidió emitir un comunicado, indicando que Teorema no sería partícipe de la FMS Internacional y que su reemplazo sería Káiser 'Ante los hechos de índole personal acaecidos alrededor de nuestro compañero freestyler Teorema, desde Urban Roosters hemos decidido, como medida cautelar, mantener al margen a Teorema de la jornada de FMS Internacional, que se celebrará en Buenos Aires', informaron en un comunicado.

