Youtube | Valeria Roggero olvida a Anderson Santamaria con figura de Esto es Guerra | FOTOS y VIDEO

De fiesta. Luego de que Anderson Santamaría confirmara el fin de su relación con Valeria Roggero tras el ampay de la sobrina de Jefferson Farfán con un modelo argentino, la guapa señorita sigue firme con su día a día. Esta vez, la engreída del atacante de la selección peruana se dejó ver en una discoteca.

En dicha fiesta nocturna, Roggero se ve al costado de un integrante del reality Esto Es Guerra, Facundo Gonzalez. El integrante del programa de televisión fue captado en el preciso momento que le hablaba al oído a Valeria Roggero en donde le decía: "No, no, todo bien con ella, pero estamos viendo".

Con este nuevo video y/o ampay, la sobrina de Jefferson Farfán se estaría mostrando con un segundo hombre en menos de una semana ya que el lunes fue captada con el modelo argentino por las cámaras del programa de espectáculos de Magaly TV.

Cabe mencionar que Facundo Gonzalez ha descartado algún tipo de vínculo con la guapa señorita y confiesa que solo es una conocida por los amigos en común que tienen. "No, no pasa nada, es una amiga en común. Es muy buena onda, es una chica divertida pero no, no pasa nada", indicó Gonzalez.