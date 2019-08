YouTube | Cathy Sáenz: exproductora de 'Esto es guerra' se burla de Diego Chávarri por su físico | VIDEO

Cathy Sáenz fue presentada como panelista invitada en el programa 'Mujeres al Mando' en Latina y recibió una curiosa sorpresa.

Tras un pequeña espera, el exfutbolista Diego Chávarri entró al programa y las conductoras aplaudieron para recibir a su invitado.

No obstante, Cathy Sáenz no se mostró sorprendida ni incómoda por la aparición del exfutbolista, aunque no estaba conforme que haya aparecido.

Cathy Sáenz hizo un irónico comentario en el set y se burló del físico de Diego Chávarri. "Me sorprendió que dijera que hace 12 años no estaba acá, o sea si hace 12 años tenía 40, ¿ahora tiene 52 más o menos?".

VIDEO: Latina