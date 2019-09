Yolanda Andrade sobre boda con Verónica Castro: “Hay fotos y videos"

Yolanda Andrade en una reciente entrevista reiteró que casó con Verónica Castro, pese a que la actriz de telenovelas ya negó el hecho. Incluso, la conductora de televisión mexicana manifestó tener videos y fotos de la boda simbólica.

La figura del programa “Montse & Joe” declaró ante las cámaras muy calmada y pidió a Verónica que no la dejen como una mentirosa.

“Verónica debes de tranquilizarse porque la verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza”, manifestó.

Andrade sostuvo que su intención no es ofenderla en lo absoluto, y aseguró que lo que vivieron no fue “nada malo”, ni nada de lo que tengan que avergonzarse. “No le hicimos daño a nadie. Aquí hubo mucho amor y mucho respeto”, explicó.

“Vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella”, advirtió muy seria frente a las cámaras del programa “Primer Impacto”.

Yolanda reconoció que en aquella etapa estuvo muy entregada a la actriz mexicana. “Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría”, recordó.

Sin embargo, la conductora de televisión dejó en claro que no está dispuesta a recibir insultos de parte de Verónica, ni mucho menos quedar como una fantasiosa que se ha sacado esa historia del bolsillo. “Yo no soy ninguna mentirosa, yo no he dicho ninguna mentira, ninguna, ni la voy a decir”, concluyó.