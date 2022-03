WhatsApp Plus versión 2022 ha lanzado una versión en APK (19.10.0) con algunos cambios, para bien, a comparación de otras actualizaciones y aquí podrás ver cuáles son.

Por ello, en esta nota de EL BOCÓN te enseñaremos cómo aprovechar cada cambio del WhatsApp Plus y que la experiencia que tengas dentro de la app de mensajería, sea la mejor.

Primera nueva función del WhatsApp Plus 2022

Uno de los cambios del APK de WhatsApp Plus es que puedes aparecer ‘en línea’ las 24 horas del día y los 7 días de la semana por más que estés con el celular en otras funciones.

Es decir, que si un usuario entra al chat que tiene contigo, te verá en línea por más que no estés conectado y pensará que puede

Segunda nueva función del WhatsApp Plus 2022

Uno de los cambios y tal vez, el mejor, es que podrás ver los videos, fotos y demás archivos multimedia las veces que quieras por más que se haya programado para verlo una sola vez.

Errores del APK de WhatsApp Plus 2022

No todo podía ser color de rosa, pues la versión 19.10.0 de WhatsApp Plus tiene el error de no poder ocultar los estados de WhatsApp. Sin embargo, para lograrlo solo deberás actualizar la aplicación.

