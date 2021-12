Cada año, la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp , bloquea el acceso a su app a aquellos dispositivos móviles cuyas características ya no son compatibles con su sistema. Este 2022 no será la excepción y ya se conoce el listado de aquellos equipos que desde el 1 de enero no podrán enviar o recibir mensajes. ¿Quieres saber si en tu móvil dejará de funcionar? Aquí te lo contamos paso a paso.

Los celulares que se quedarán sin WhatsApp son aquellos que cuentan con sistema operativo Android OS 4.1 o inferior, así como los iPhone con iOS 9 o inferior que también serán ‘sacrificados’. Incluye también a teléfonos con versiones anteriores a KaiOS 2.5.0, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2. La recomendación es que actualices cuando antes tu smartphone para seguir usando la app y no perder la comunicación con familiares, amigos o compañeros de trabajo.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 2022

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend G740

ZTE Grand S Flex

Lenovo A820

Huawei Ascend Mate

ZTE V956 - UMi X2

Huawei Ascend D2

Samsung Galaxy Core

Faea F1

THL W8

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Samsung Galaxy Ace 2

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Apple iPhone SE (16GB)

Apple iPhone SE (32GB) - Apple iPhone SE (64GB)

Apple iPhone 6S (128GB)

Apple iPhone 6S (16GB)

Apple iPhone 6S (32GB) - Apple iPhone 6S (64GB)

Apple iPhone 6S Plus (128GB)

Apple iPhone 6S Plus (16GB

Apple iPhone 6S Plus (32GB)

Apple iPhone 6S Plus (64GB)

El listado ha sido revelado por el portal cronica y se espera que los modelos que se queden sin WhatsApp sigan en aumento conforme llegue la fecha indicada, por lo que hay que estar atentos a futuras actualizaciones.

¿Cómo saber qué sistema operativo tengo?

Revisa en tu terminal Android los ‘Ajustes’ y luego ‘Sistema y actualización’ para saber si tienes un update pendiente. En el caso de los iPhone deberás ingresar a ‘Ajustes’, ‘General e Información de software’. Si tienes un nuevo update, es mejor instalarlo para evitar problemas futuros.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.