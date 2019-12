Llora por ‘Cyberbullying’

Cathy Sáenz llora al revelar que sufre burlas y amenazas de muerte por ramo de Ana Siucho. La ‘Mamacha’ culpó a ‘Peluchín’ por iniciar el ‘Ciberbullying’ en contra de ella y aseguró que tiene miedo de salir a la calle.

Se vacila con amigos

Mayra Goñi se dio un descanso luego de una presentación en Pucallpa y disfrutó de una noche de piscina junto a su grupo de amigos. La artista la pasó de lo lindo.

Le responde a la ‘Foquita’

Hace unos días Jefferson Farfán contó la historia de cuando Waldir Saenz no le dio su ‘propina’ por cuidar su carro. Días después, Wally tuvo la oportunidad de dar su versión y aseguró que ‘Jeffry’ solo renegó cuando le dijo que no tenía sencillo para darle y no hubo un insulto de por medio.

‘Tefi’ sube la temperatura

Stephanie Valenzuela subió la temperatura en Instagram al publicar un video en el que se la ve haciendo un sexy ‘Car Wash’. La modelo recibió halagos en los comentarios.

En cuenta regresiva

Tilsa Lozano cuenta las horas para inaugurar su local de belleza que lleva el nombre de su hija Valentina. La ex del ‘Loco’ contó que está emocionada por el nuevo reto.

Feliz reencuentro

Beto da Silva llegó ayer a Lima y lo primero que hizo fue visitar a su hijo. En su cuenta de Instagram compartió las fotos junto a Thiago a quien no veía desde hace siete meses. Mientras define su futuro aprovecha bien su tiempo.