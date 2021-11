Salió con la pierna en alto. El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no tardó en responder a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien aseguró que tanto ella como el presidente Pedro Castillo fueron “utilizados” en las últimas elecciones generales.

“En esa dirección Pedro Castillo y Dina estábamos siendo usados, para poder jalar su carreta de elecciones porque en su cálculo no estaba ganar, pero ganamos por hacer una campaña metódica e inteligente y además porque había un voto por la esperanza”, había dicho Boluarte. en una entrevista a un medio local. “Yo lamento mucho la actitud de Cerrón, el sacó comunicado diciendo que en sus cálculos no estaba que Castillo gane, diciendo que él quería solo pasar la valla. Yo lamento mucho esa actitud”, añadió.

El fundador y líder de ese partido usó sus redes sociales para arremeter con quien también es ministra de Inclusión Social y la exhortó a ser agradecida y “no desleal”. “Creer que Dina Boluarte jalaría al Partido para el triunfo, es como poner la carreta adelante de los bueyes. Su postulación responde a mi invitación directa, le pido sea agradecida y no desleal”, escribió en su cuenta de Twitter.

Creer que Dina Boluarte jalaría al Partido para el triunfo, es como poner la carreta delante de los bueyes. Su postulación responde a mi invitación directa, practique valores de agradecimiento y lealtad. Recuerde cómo terminó Mercedes Aráoz por ambiciones y falta de objetividad. pic.twitter.com/ljOA4Eg7HF — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) November 15, 2021

Vladimir Cerrón no fue el único que salió a responderle a Dina Boluarte. Guido Bellido, quien fuera el primer ministro de este gobierno en su estreno en el poder, también enfiló sus baterías contra la titular del Midis.

“Recuerdo el día que sustentó el Dr. Vladimir la postulación de Dina Boluarte, manifestando su ‘lealtad’ al partido, muchos no estuvimos de acuerdo, pero respetamos. Luego al ver su actuar en el gobierno, esta entrevista no me sorprende. Muchas militantes leales quedaron al margen”, publicó el congresista por Perú Libre.

Recuerdo el día que sustentó el Dr. Vladimir la postulación de Dina Boluarte, manifestando su "lealtad" al partido, muchos no estuvimos de acuerdo, pero respetamos. Luego al ver su actuar en el gobierno, esta entrevista no me sorprende. Muchas militantes leales quedaron al margen pic.twitter.com/Gxql7VvP47 — Guido Bellido Ugarte (@GuidoPuka) November 15, 2021

