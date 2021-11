Tras la clasificación a la Copa Libertadores 2022, como Perú 3, los hinchas de Universitario de Deportes comienzan a expresar sobre qué jugador desearían que sea contratado por la dirigencia de su equipo. Uno de los favoritos parece ser el joven delantero paraguayo Franco Zanelatto, que en la presente temporada destacó en la Universidad San Martín.

Así, un grupo de hinchas de la ‘U’ pidieron que se inicie las gestiones para la nacionalización del citado atacante que este año marcó 4 goles con los ‘santos’ y cuenta con 21 años de edad (jugó desde las inferiores en la USMP). Desde una cuenta de Twitter solicitaron a la Reniec, y en especial a su presidenta Carmen Velarde, a que los ayude con esos trámites.

“Hilo diario para que la @ReniecPeru le de la nacionalización rápido a Franco Zanelatto y así pueda fichar por @Universitario”, se lee en la publicación en Twitter de la cuenta ‘Monocremático Podcast’. “Sumamos al pedido a @CarmenVelardeK que esperamos sea hincha de la ‘U’”. añadieron.

Aquí no, señor

La respuesta desde la Reniec no se hizo esperar, pero no por el motivo que esperaba el hincha crema, sino para aclarar que estaban ‘tocando’ la puerta equivocada. “Buenas tardes @monocrematico, informamos que la nacionalización de un ciudadano extranjero se solicita en @MigracionesPe, no en @ReniecPeru”, aclaró la cita entidad.

“Si nació en el extranjero y es hijo de peruano o peruana, tiene el derecho de inscribirse en la Oficina Consular, lo que de acuerdo a Ley, le otorgará la condición de peruano de nacimiento y el sustento legal (acta de nacimiento) para inscribirse y obtener su DNI”, añadieron.

Buenas tardes @monocrematico, informamos que la nacionalización de un ciudadano extranjero se solicita en @MigracionesPe , no en @ReniecPeru. 1/2 — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 11, 2021

